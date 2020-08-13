Almanya'da aşı açıklaması: İnsanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:16

Salgına karşı aşı geliştirme konusunda zamanla yarış devam ederken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu konuda ‘iyimser’ olduğunu söyledi.

ZDF televizyonuna konuşan Spahn, “Önümüzdeki aylarda ya da kesinlikle gelecek yıl içinde bir aşı olabileceği konusunda iyimserim” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, kesin bir zaman vermeyen Spahn, insanların ne sıklıkla aşı olması gerektiğini veya bağışıklığın ne kadar kalıcı olacağını söylemenin henüz mümkün olmadığını vurguladı.

Spahn, “Ancak söyleyebileceğimiz tek şey, hepimizin birlikte çalışması sayesinde - araştırmacılar, bilim insanları, halk - muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün dünyanın ilk koronavirüs aşısı için onay verildiğini açıklamıştı.