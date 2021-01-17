Almanya'da aşı olan 10 'ağır hasta' yaşamını yitirdi

17 Ocak 2021 Pazar, 10:27

Aşılama kampanyaları devam ederken Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u aşı olduktan sonra yaşamını yitirdi. Almanya merkezli Paul Ehrlich Enstitüsü, ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN HEPSİ 'AĞIR HASTA'

Enstitünün Sağlık Ürünleri Bölümü Başkanı Brigitte Keller-Stanislawski, yaşamını yitiren kişilerin hepsinin 79 ila 93 yaşlarında olduğunu ve daha önce hastalık geçmişlerinin bulunduğunu söyledi.

Stanislawski, hastaların aşılanması ile ölümleri arasındaki sürenin birkaç saat ile 4 gün arasında değiştiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yaşamını yitiren hastaların durumu çok ağırdı ve birden fazla hastalıkları bulunuyordu. Elde ettiğimiz bilgilere göre bu kişilerin hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiklerini ve bunun aşılanma sürecine denk geldiğini tahmin ediyoruz."