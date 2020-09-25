Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı
Almanya'da Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Christof Gramm'ın, görevden alındığı duyuruldu. Gramm ile son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmalar nedeniyle yolların ayrıldığı iddia edildi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2015 yılından bu yana Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) olan Christof Gramm’ın görevinden alındığı ve emekliye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada MAD’in, aşırı sağcılığa karşı mücadelede önemli bir role sahip olduğuna işaret edildi.
Alman medyasında yer alan bazı yorumlarda ise son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların arttığı, bu yapılanmalarla mücadele edilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Gramm ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
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