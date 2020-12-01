Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

01 Aralık 2020 Salı, 17:14

Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.



