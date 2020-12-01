Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Trier polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
Açıklamada, olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde, araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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