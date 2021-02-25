Almanya'da büyük casusluk skandalı: Federal Meclis planlarını Rus istihbaratına iletti
Şüphelinin, Alman parlamento binası Bundestag'a ilişkin gizli bilgiler topladığı ve bunu Berlin'deki Rus Büyükelçiliğine bağlı bir Rus istihbarat görevlisine verdiği iddia ediliyor.
Federal savcılık bürosundan yapılan açıklamaya göre, Jens F. olarak tanımlanan Alman vatandaşı, parlamento tesislerindeki taşınabilir elektrikli cihazların bakımını gerçekleştirirken ele geçirdiği Federal Meclis'e ait kat planlarını, Temmuz ve Eylül 2017 tarihleri arasında Rus askeri istihbarat (GRU) biriminde görevli bir ajana aktarmakla suçlanıyor. Rus yetkililer henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.
Alman Ceza Kanunu'na göre, yabancı bir istihbarat teşkilatında ajan olarak çalışmak, beş yılı geçmemek üzere hapis ve / veya para cezası; "ciddi durumlarda ise "on yıla kadar hapis cezası" ile cezalandırılıyor.
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