Almanya'da büyük casusluk skandalı: Federal Meclis planlarını Rus istihbaratına iletti

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:15

Federal savcılık bürosundan yapılan açıklamaya göre, Jens F. olarak tanımlanan Alman vatandaşı, parlamento tesislerindeki taşınabilir elektrikli cihazların bakımını gerçekleştirirken ele geçirdiği Federal Meclis'e ait kat planlarını, Temmuz ve Eylül 2017 tarihleri arasında Rus askeri istihbarat (GRU) biriminde görevli bir ajana aktarmakla suçlanıyor. Rus yetkililer henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Alman Ceza Kanunu'na göre, yabancı bir istihbarat teşkilatında ajan olarak çalışmak, beş yılı geçmemek üzere hapis ve / veya para cezası; "ciddi durumlarda ise "on yıla kadar hapis cezası" ile cezalandırılıyor.