Almanya'da cinsiyetçi sözlere skandal ceza

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:39

Bild’de yer alan haberde, Almanya 4. Ligi Regionalliga West’de mücadele eden Borussia Mönchengladbach II’de Heiko Vogel’ın Bergisch Gladbach 09 maçında kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemlerinden Vanessa Arlt ve Nadine Westhoff’a cinsiyetçi sözler söylediği belirtildi. Vogel’ın kadın hakemlere “Kadınları futbolda işi yok.” cümlesini kullandığı ifade edilirken disiplin kuruluna sevk edilen Alman antrenör sadece iki maç men ve para cezası aldı.

ALEXANDRA POPP’TAN KARARA TEPKİ

Disiplin kurulunun ayrıca, Vogel’ın 30 Haziran’dan önce Gladbach’ın kadın takımının altı antrenmanını yönetmesi yönünde karar aldığı belirtildi. Bu kararın alınma gerekçesi olarak Vogel’ın kadın takımını çalıştırmayı teklif ettiği gösterildi.

Almanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından olan ve kariyerini Wolfsburg’da sürdüren Alexandra Popp, verilen kararı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Popp, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadınlara yönelik ayrımcılık her sporda olduğu gibi özellikle futbolda var. Kadın takımını yönetmek nasıl bir ceza olabilir? Kadın takımını çalıştırmayı teklif etmek bu tür sportmenlik dışı davranışları telafi etmek için yeterli değil.” ifadelerini kullandı.

VOGEL ÖZÜR DİLEDİ

Kulüp aracılığıyla açıklamalarda bulunan Heiko Vogel söyledi sözler sebebiyle pişman olduğunu belirtirken, “Davranışımdan dolayı çok pişmanım. Oyundan atılmam sonrasında duygusal bir patlama ile kadınların futbol sahasına ait olmadığını söyledim. Bu aptalca, sportmenlik dışı ve ayrımcıydı.

Kadın takımını çalıştırmayı kulüpteki kadın sporculardan özür dilemek ve onlara kadın futboluna değer verdiğimi, onları erkek takımıyla aynı düzeyde gördüğümü göstermek istediğim için önerdim. Ne yazık ki bu tamamen yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım, incittiğim tüm insanlardan özür dilemek istiyorum.” dedi.