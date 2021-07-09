Almanya'da Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste arttı: Kritik maske uyarısı

09 Temmuz 2021 Cuma, 13:55

Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı üç gün üst üste arttı. Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 949 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 734 bin 468'e çıktı.

Son 24 saatte 49 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 190'a yükseldi.

Uzmanlar, yeni vakaların artmasının sebebinin Covid-19’un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yaygınlaşması ve tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

RKI'nın hazırladığı raporda Almanya’da Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu açıklamıştı.

ROBERT KOCH ENSTİTÜSÜ'NDEN MASKE UYARISI



Koronavirüs ile mücadele kapsamında cerrahi maske ile FFP2 maske arasındaki koruma farkına ilişkin sorulara, Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) açıklama geldi.

Haber Global'in aktardığına göre, RKI Başkanı Prof. Lothar Wieler, Almanya Sağlık Bakanlığı'na yazdığı maskelere ilişkin bilgilendirme yazısında 6 ay boyunca maskelere ilişkin yaptıkları çalışmalarda FFP2 maskelerinin kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında yanlış kullanımı nedeniyle Covid-19'a karşı daha iyi bir koruma sağlamadığını belirterek, "FFP2 maskeleri cerrahi maskelerden daha iyi koruma sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca FFP2 maske kullanıcılarının rahat nefes almak için maskelerini aralaması halinde maskelerin koruyucu etkisinin kalmadığını belirten Wieler, FFP2 maskelerinin yaşlılarda nefes darlığına neden olduğunun tespit edildiğine de dikkat çekti.