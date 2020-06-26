Almanya'da FETÖ'cü Öz'e dayak
Kumpasçı Zekeriya Öz’ü, Mannheim’da bir restoranda tanıyan Türk “Utanmadan geziyorsun” diyerek yumrukladı. Öz tartışmadan kaçtı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü kumpasçı eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya Speyer kentinde lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıkmıştı…
Sözcü'den Ali Güven'in haberine göre; Almanya'nın koruyup kolladığı, NATO ve ABD'nin Almanya'daki üslerini açtığı FETÖ, Türkiye'deki kaynakları kesilince Avrupa'da sarsılmaya başladı. Özellikle Almanya'da her kesim Türk'ten FETÖ'ye karşı büyük bir tepki ve nefret var.
Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da bir restoranda bir Türk tarafından dayak yediği iddia edildi. Meydana yakın bir restorana yanındaki iki işadamı ve iki koruma ile giren Öz'ü tanıyan kişinin, “Utanmadan buralarda geziyor musun?” diye sorup FETÖ'cü savcıyı yumrukladığı öğrenildi.
TARTIŞMADAN GİTTİ
Burnu kanayan Öz'ün tartışma çıkarmadan başka bir mekana doğru yöneldiği bilgisi geldi. Speyer'e yakın kent olan Mannheim'daki diğer restoranda cam kenarında Öz'le oturan 4 kişilik FETÖ'cü ekip kamera tarafından görüntülendi. Öz'ün, bu olaydan sonra sık sık tipini değiştirdiği, fazla dışarı çıkmamaya özen gösterdiği öğrenildi.
Bu arada Zekeriya Öz'le buluşan ve Mannheim, Ludwigshafen çevresinde etkili olan FETÖ'cü iş insanları, seri iflaslara uğramaya başladı. Türkiye'den getirilen kaynaklarla kurulan ya da yurt dışında örgüt destekli büyüyen üç büyük firma sallantıya girdi. Artık destek ve kaynak bulamayan bu FETÖ'cü iş insanlarının Türkiye'deki mal varlıkları ve fabrikalarına da el konulmuştu.
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