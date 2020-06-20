Almanya'da iktidara rağmen Lenin'in heykeli dikildi

20 Haziran 2020 Cumartesi, 22:09

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin'in heykeli dikildi.

Almanya Marksist Lenininst Partisi (MLPD) tarafından açılan heykele ilişkin parti sözcüsü Peter Weispfenning, heykelin 1957'ye Çekoslavakya'da yapıldığını söyledi.

BATI ALMANYA'DA LENİN'İN İLK BÜSTÜ

Sputnik'e konuşan parti sözcüsü, şunları söyledi:

"Çekoslavakya’nın ilk ferdi Lenin heykeliydi. Onu Ebay’dan bir Avusturyalı satıcıdan aldık, heykel Kadife Devrim’den sonra oraya götürülmüş. Onu satın alıp dikme kararını aldık. Çünkü Batı Almanya’da şu ana kadar Lenin’in tek bir büstü veya heykeli yoktu"

MLPD Sözcüsü, dökme demirden yapılan heykelin 2 metre 15 santim boyunda olduğunu, kaidenin üzerinde de Lenin hakkında bilgi içeren bir levhanın bulunduğunu söyled.

Partisinin, heykelinin dikilmesiyle ilgili internet üzerinden bir anket gerçekleştirdiğini dile getiren sözcü, ankete katılanların yüzde 68’inin destek verdiğini söyledi.

MERKEL'İN PARTİSİ KARŞI ÇIKTI

Almanya'daki Lenin heykeline Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) karşı çıkıyor.

Daha önce partiden heykelin dikilmemesi yönünde uyarılar yükselmişti.