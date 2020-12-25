Almanya’da ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

25 Aralık 2020 Cuma, 12:50

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Covid-19'un mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.

YÜZDE 70 BULAŞICI OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Mutasyonu ilk tespit eden İngiltere, virüsün yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşıcı olabileceğini açıklamıştı. BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ‘aşıların mutasyonlar üzerinde etkili olacağını’ belirtmişti.