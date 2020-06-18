Almanya’da kesimhanede 400 işçide koronavirüs tespit edildi
Almanya’da bir et ürünleri şirketinin kesimhanesinde çalışan 400 işçide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi. Kesimhanenin bulunduğu kasabanın karantina altına alındığı ifade edildi.
Almanya’daki Rheda-Wiedenbrück kasabasında et ürünleri şirketinin kesimhanesinde 400 işçinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Önceki gün yapılan testlerde 128 işçide koronavirüs tespit edildiği, 2 günün ardından bu sayısının 400’e yükseldiği aktarıldı.
Rheda-Wiedenbrück yetkilileri, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Polis vaka sayısının yüksek olması nedeniyle kasabının tamamımın kontrol altına alındığını duyurdu.
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