Almanya’da polis bir dolandırıcının, 60 milyon dolarlık Bitcoinlerine el koydu
Alman savcılar, bir dolandırıcının 60 milyon dolar değerindeki Bitcoinlerine el koydu. Dolandırıcının şifreyi vermemesinden dolayı soruşturmayı yürüten savcılar dijital cüzdanın kilidini açamıyor.
Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip, cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise bin 700'den fazla Bitcoine ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da başarılı olamadılar.
Savcı Sebastian Murer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şahsa sorduk fakat bize konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur" dedi.
HAPİS CEZASI ALDI
Başkalarının Bitcoin üretme gücünden faydalanmak için diğer bilgisayarlara gizlice bir yazılım yükleyen dolandırıcı, 2 yıldan fazla süreliğine hapse mahkûm oldu.
Sanal kripto para birimi Bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp bitcoine ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğundaysa, kullanıcı cüzdanı açamıyor.
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