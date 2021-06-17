Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:55

Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinde bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bild gazetesi, saldırının ‘çıldıran bir kişi’(cinnet geçiren bir kişi) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olay yerine özel polis komandolarının geldiği belirtildi. Haberde, saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisine yer verildi.

Fotoğraf: Arşiv