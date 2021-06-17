Almanya'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var
Reuters'ın haberine göre Almanya'da bir kişinin silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinde bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bild gazetesi, saldırının ‘çıldıran bir kişi’(cinnet geçiren bir kişi) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olay yerine özel polis komandolarının geldiği belirtildi. Haberde, saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisine yer verildi.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- Boğaz'da can pazarı
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Zirve çatlak yarattı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım