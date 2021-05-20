Almanya’da son 24 saatte koronavirüsten 237 ölüm

20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:38

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 298 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 626 bin 393’e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 237 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 86 bin 902’ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 358 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 181 bin 491 olarak açıklandı.



YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 85.33



Virüsün bulaşma katsayısının 0.76 olarak tespit edildiği ülkede, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama yüzde 68 olarak belirlendi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 809, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 396 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 85.33 olarak kaydedildi.



Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 41 milyon 502 bin 28 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 891 bin 955 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 38’i aşının bir dozunu alırken, ülke genelinde 59 milyon 197 bin 639 aşı yapıldı.



BAKAN GİFFEY DOKTORA TEZİNE YÖNELİK İNTİHAL SUÇLAMALARININ ARDINDAN İSTİFA ETTİ



Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey doktora tezinde alıntı yaptığı kaynakları belirtmediği yönündeki tartışmaların ardından görevinden istifa etti. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Franziska Giffey 2005-2010 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun sivil topluma katılım politikaları konusunda doktora tezi yazmış, alıntı yaptığı kaynakları belirtmediği iddia edilmişti. Kasım 2020’de doktor unvanını kullanmayacağını söyleyen Giffey’in doktora tezi Berlin Hür Üniversitesinin tarafından incelemeye alınmıştı.

