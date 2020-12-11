Almanya’da tabutlu Covid-19 protestosu
Almanya’nın başkenti Berlin’de koronavirüs salgınının eğlence sektörüne darbe vurmasına tepki gösterenler, meşhur Brandenburg Kapısı’nın önüne tabut bıraktı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Kapısı’nın karşısında yer alan T-Rex Regina iskeletinin önünde çarşamba günü gösterciler “Şimdi sanatçıya yardım et” sloganıyla protesto gerçekleştirdi.
Protestocular, Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde darbe alan etkinlik endüstrisi için daha iyi bir yönetmelik çağrısında bulundu. Meydanın ortasındaki T-Rex iskeletinin önüne tabut ve pankartlar göstericiler tarafından yerleştirildi.
Tabutun üzerine “Böyle yapamayız” sloganı yazılarak pandemiden en çok etkilenen kültür ve etkinlik endüstrilerinde yer alan şirketler ve halk için devletten acil yardım talep edildi.
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