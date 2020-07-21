Almanya’da Türkçe korona uygulaması

21 Temmuz 2020 Salı, 15:13

Almanya’da yeni tip korona virüs (covid-19) enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulaması artık Türkçe kullanılabiliyor.

ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLER UYARILIYOR

Almanca ve İngilizce dil seçenekleri bulunan uygulama bugünden itibaren Türkçe kullanılabilecek. Uygulama, iki akıllı telefonun dijital buluşmasının dökümünü yapıp, virüs enfeksiyonu olan bir kişi ile temas olduğunda diğer kişiyi hızlı bir şekilde haberdar ediyor. Bunun yanı sıra koronavirüs tespit edilen kişinin yakın çevresinde uzun bir süre bulunan kişiler de uyarılıyor. Bluetooth teknolojisini ile çalışan uygulama, akıllı telefonuna uygulamayı indiren kişiler arasında sosyal mesafeyi ve karşılaşma süresini de ölçüyor.

'BAŞARILI OLMASI İÇİN YÜZDE 60 KULLANIM GEREKTİRİYOR'

İsteyen herkesin indirip kullanabileceği Korona-Uyarı uygulaması, Alman hükümeti adına 20 milyon Avro harcanarak iki bilişim şirketi tarafından geliştirildi. Uygulamanın zorunlu olmaması başarılı olmasının önünde engel olarak görülüyor. Oxford Üniversitesinin bir araştırmasına göre, bu tür uygulamaların başarılı olması için insanların en az yüzde 60’ının uygulamayı kullanması gerekiyor.



