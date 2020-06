Almanya'dan AB açıklaması: Bir sonraki krizin çöküşü getirmesine izin verilemez

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu yeni dönemin [getirdiği avantajları] Avrupa politikasında kullanamazsak, birliğimizi kalıcı olarak pekiştirmek adına tarihsel bir fırsatı kaçırmış oluruz. Bir sonraki krizin, bir çöküş tehdidini de beraberinde getirmesine izin verilmez, verilemez."

"Bütün bu vaziyeti, gerektiğinde anlaşmaları da yeniden düzenleyerek değiştirmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki, bir Avrupa süper devleti kurulmasını önermiyoruz. Avrupa Birliği Bayrağının, Avrupa Birliğinden uzakta, küresel dengelerin hızla değiştiği bir dünyada [asli] fonksiyonunu icra etmesini öneriyoruz."

