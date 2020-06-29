Almanya'dan AB açıklaması: Bir sonraki krizin çöküşü getirmesine izin verilemez
Almanya Dışişleri Bakanlığı Twitterdan yayınladığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin COVID-19 sonrası sürece adaptasyonunun artırılması gerektiğini vurguladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bu yeni dönemin [getirdiği avantajları] Avrupa politikasında kullanamazsak, birliğimizi kalıcı olarak pekiştirmek adına tarihsel bir fırsatı kaçırmış oluruz. Bir sonraki krizin, bir çöküş tehdidini de beraberinde getirmesine izin verilmez, verilemez."
'AVRUPA SÜPER DEVLETİ ÖNERMİYORUZ'
"Bütün bu vaziyeti, gerektiğinde anlaşmaları da yeniden düzenleyerek değiştirmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki, bir Avrupa süper devleti kurulmasını önermiyoruz. Avrupa Birliği Bayrağının, Avrupa Birliğinden uzakta, küresel dengelerin hızla değiştiği bir dünyada [asli] fonksiyonunu icra etmesini öneriyoruz."
We intend to change all that – where necessary – also by amending the treaties. Of course, we are not proposing the creation of a European super state. What we are proposing is to keep ???? functioning in a world in which the global balance is shifting rapidly – away from ????. (2/2)— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 29, 2020
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