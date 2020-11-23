Almanya'dan, aşırı sağa karşı uluslararası iş birliği çağrısı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, aşırı sağa karşı mücadelenin uluslararası düzeyde iş birliği içinde yapılması gerektiğini belirtti. Maas, "Sadece virüse karşı değil, demokrasimize yönelik aşırı sağcı zehre karşı da birlikte çalışmamız lazım" dedi.
Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere karşı yapılan gösterilerin sadece Almanya’da değil dünya genelinde de aşırı sağcılar tarafından kendi fikrilerini yaymak için kullanıldığını söyledi.
Aşırı sağcıların uluslararası düzeyde birleştiklerini ve bunun yeni bir boyut kazandığını ifade eden Maas, "Sadece virüse karşı değil, demokrasimize yönelik aşırı sağcı zehre karşı da birlikte çalışmamız lazım" dedi.
MÜCADELE ULUSLARARASI DÜZEYDE OLMALI
Maas, aşırı sağla mücadele kapsamında Avrupa Birliği’nde (AB), Birleşmiş Milletler'de (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı’nda (AGİT) çeşitli programların yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu tehdide karşı başlattığımız mücadele, uluslararası düzeyde güvenlik birimlerinin iş birliği içinde olmadan yürütülemeyeceği de açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
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