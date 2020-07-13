Almanya’dan Ayasofya açıklaması: Haber verilmeliydi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:40

Fotoğraf: AFP (Ozan Köse)

Alman hükümetinden, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili açıklama geldi…

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde, Alman yetkililerin Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici bulduğu belirtildi. Alman hükümetinden bir sözcü, Almanya’nın bu "eser" hakkında alınan kararları yakından takip edeceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise, dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini, ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele alı.