Almanya’dan Türk muhaliflere yönelik 'infaz listeleriyle' ilgili açıklama
Almanya Federal Hükümeti, Türk muhalif gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.
Almanya, Türk gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer'in soru önergesine verdiği yanıtta "Şu anda Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı varsayılan kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler olduğuna dair işaretler bulunmaktadır" dedi.
Açıklamada federal hükümetin elinde somut bir liste bulunmadığı, konuyla ilgili incelemenin derinleştirildiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
Almanya Dışişleri Bakanlığı ülkede yaşayan, muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırıların ardından dün bir açıklamada bulunmuştu.
Açıklamada "Federal Hükümet dünya çapında basın ve ifade özgürlüğünü destekliyor ve gazetecilere yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor" denildi. "Almanya'da yaşayan tüm insanların - ne tür bir saikle olursa olsun – şiddete maruz kalmaması güvence altına alınmalıdır" denilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişte de "birçok kez ve doğrudan Türkiye'deki gazetecilerin hakları" konusunda destek verdiğine dikkat çekildi.
SENDİKADAN AÇIKLAMA
Alman Gazeteciler Sendikası (DJV), Almanya'da yaşayan Türk muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçirmeye çağırmıştı.
Sendika Başkanı Frank Überall, polis kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu kaydetmiş ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türk Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını talep etmişti.
Kaynak: DW Türkçe
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