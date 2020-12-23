Almanya’dan Türkiye dahil seyahat uyarısı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yılbaşı ve Noel tatillerinde Türkiye ve Doğu Avrupa’ya memleket ziyaretinde bulunanları uyardı. Spahn, ‘Bavyera eyaletinde bugün net bir biçimde test yaptırma yükümlülüğünün hayata geçirileceğinin söylenmesine müteşekkirim’ dedi.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Almanya Sağlık Bakanı seyahat uyarısında bulundu. Spahn Noel ve yılbaşı tatilinde Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerine gidenleri uyardı. Spahn, "Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hâlâ çok sayıda memleket ve akraba ziyaretlerinin gerçekleşiyor olması" dedi.
RTL/ntv televizyonuna konuşan Sphan, dönüşlerin salgında yeni bir dalgaya yol açmamasına dikkat çekerek Spahn, "O nedenle mesela Bavyera eyaletinde bugün net bir biçimde test yaptırma yükümlülüğünün hayata geçirileceğinin söylenmesine müteşekkirim" dedi. Bavyera eyaleti, aldığı kararda risk bölgelerinden eyalete gelen tüm kişilere korona testi yaptırma yükümlülüğü getirdi.
SALGIN KAYNAKLI GÜNLÜK ÖLÜM YÜKSEK
Almanya'da koronavirüse bağlı günlük ölüm sayısında ise yeni bir zirveye ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah verdiği sayılara göre bir gün içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 962 olarak kayıtlara geçti. RKI günlük vaka sayısını ise 24 bin 740 olarak açıkladı.
Kaynak: DW Türkçe
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