Almanya’dan Türkiye ile ilgili flaş Covid -19 kararı
Koronavirüs salgını can almaya devam ederken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan flaş bir açıklama geldi. Bir radyo kanalına konuşan Spahn, "ABD, Brezilya ve Türkiye'den gelenlere anında test yapılacak. Diğer ülkelerden gelenler 3 gün içinde test yapacak" dedi.
Koronavirüs dolayısıyla Türkiye’ye seyahat tavsiye etmeyen Almanya hükümeti flaş bir karar aldı. Kararı Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk isimli radyo kanalında açıkladı. Spahn, “Hükümetimiz koronavirüsün yayılmasını durdurmak için her şeyi yapmaya çalışıyor fakat bunu da insanların temel haklarına saygı göstererek yapmak istiyor. Yasal olarak insanlara zorunlu test yaptırabilir miyiz buna bakıyoruz” dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre Spahn, koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere giden Alman vatandaşlarına zorunlu test getirilmesinin gündemde olduğunu söylerken Reuters haber ajansı, “ABD, Brezilya ve Türkiye’nin de olduğu yüksek riskin olduğu ülkelere gidenlere anında test zorunlu hale gelecek. Diğer ülkelerden gelenler ise 3 gün içerisinde test olabilecek” yorumunu yaptı.
Risk grubundaki ülkelerden gelenlerin test sonucunda negatif çıkması durumunda 14 günlük karantina uygulanmayacağı belirtilirken, test sonucunun pozitif çıkması durumunda karantina uygulanabileceği aktarıldı.
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