Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarıları kararı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.
Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen koronavirüs risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.
Almanya’da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa’da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz’in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.
Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.
Video Haberler
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Elektrik fiyatlarına büyük zam
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
- Kılıçdaroğlu açıkladı: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek