Almanya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında kritik açıklama
Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusuyla ilgili açıklamada bulundu.
Başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcüsü, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun şimdilik gündemde yer almadığını belirtti.
Demmer, “Ukrayna'ya karşı tutumumuzu, bizim için önemini ve Ukrayna'daki çabalarımızı biliyorsunuz, ancak daha önce de söylediğimiz gibi NATO'ya üyeliği konusu gündemde değil” dedi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın tehlikede olduğunu ileri sürerek yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve ülkenin NATO’ya üyeliği meselesinin derhal ele alınması gerektiğini ifade etmişti.
Sputnik Türkçe
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