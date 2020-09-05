Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun ölümü: Zanlı anne

05 Eylül 2020 Cumartesi, 04:22

Reuters

Alman polisi Düsseldorf yakınlarında bir tren istasyonunda intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki annenin dün ölü bulunan beş çocuğunun ölümünden sorumlu olabileceğini düşünüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde polis yetkilileri, Perşembe günü öğleden sonra bir apartman dairesinde yaşları 1 ile 8 arasında değişen beş çocuğun ölü olarak bulunduğunu açıklamıştı.

Henüz çocukların ne şekilde öldüğü de dahil birçok ayrıntı bilinmiyor.

NASIL BULUNDULAR?

Perşembe günü öğleden sonra polis, bir ihbar üzerine Solingen'in Hasseldelle mahallesindeki bir apartmanda bulunan daireyi kontrol etmeye gitti.

Polis tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 13.45 sularında alınan bir telefon ihbarı üzerine adrese gidildiği ve içeride, üçü kız ikisi oğlan, yaşları 1 ile 8 arasındaki beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Ölen çocukların kardeşi olduğu anlaşılan 11 yaşındaki bir oğlan çocuğunun ise hayatta olduğu açıklandı.

Alman haber sitesi Bild, polise ihbarın, 60 kilometre mesafedeki Mönchengladbach'da yaşayan, çocukların büyükannesi tarafından yapıldığını yazdı.

Reuters Mahalle sakinleri ve komşular ölen çocukların anısıra mumlar yakmaya, oyuncaklar bırakmaya başladı

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Solingen polis sözcüsü Stefan Weiand çocukların annesinin Düsseldorf'ta bir istasyonda kendisini trenin önüne atarak "ağır yaralandığını" ve hastanedeki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Gazetecilere "Olayın arka planı ve diğer ayrıntılar şu anda bilinmiyor ve biz de bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diyen Weiand, polisin tüm gücüyle olayı soruşturduğunu kaydetti.

Polis, anneyle konuştuktan sonra bu "inanılmaz trajedi" ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor.

Solingen'de çocukların ölü bulunduğu apartman kordona alındı ve yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda bölgenin olay yeri inceleme ekipleri, ambulanslar ve polis araçları ile dolu olduğu görülüyor.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach Facebook'dan yaptığı paylaşımda "bu korkunç olayın geçtiği" apartmana gittiğini söyledi.

"Benim için anlaşılamaz bir şey. Bugün bütün Solingen'in yas günü" yazdı.

Perşembe günü olayın ortaya çıkmasından sonra komşular ve mahalle sakinleri binanın girişine çiçekler, oyuncaklar bırakmaya ve ölen çocukların anısına mumlar yakmaya başladılar.