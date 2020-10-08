Almanya'ya gol atan Efecan: Her Türk çocuğunun hayali!
Almanya ile deplasmanda oynanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım’ın ikinci golünü atan Efecan Karaca, 3. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı.
Almanya ile deplasmanda oynanan hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım’ın ikinci golünü atan Efecan Karaca, 3. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı.
Alanyasporlu futbolcu 3-3’lük karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;
“Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Biz de çok güçlüyüz, neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Almanya’ya karşı müthiş mücadele gösterdik, 3-3 bitti ve maçın hakkı da beraberlikti bence, iki takım da müthiş oynadı.
Almanya gibi zorlu bir rakibe karşı bana şans verdiği için hocama teşekkür ederim. Milli takım ile üçüncü, ilk 11’de ikinci maçımdı. Ay-yıldızlı formayla ilk golümdü, her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim.
Bu maçı unutup yarın dinlenip sonrasında Uluslar Ligi’ne hazırlanacağız. Onlar resmi maç olduğu için iyi hazırlanıyoruz. İyi bir hazırlık maçı yaptık, kendimizi denedik. Rusya maçına hazır olup iyi dinlenip Rusya’yı Rusya’da yenmek istiyoruz.”
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