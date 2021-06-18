Alp dağlarında 'kırmızı kar' görüldü
Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, haziran ayında 'kırmızı kar' görüldü. Bilim insanları, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine neden olduğunu açıkladı.
Alp dağlarının yüksek kesimlerinde görülen ‘kırmızı kar’, bilim insanlarını harekete geçirdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, mikroalglerin çoğalmasının karın renk değiştirmesine sebep olduğu ve bu durumun, havadaki karbondioksit miktarının artması ve iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Bilim adamları, mikroalglerin kışın da bulunduğunu, fakat sayıları ve yeşil renkleri nedeniyle daha az göründüklerini belirtti.
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal yaptığı açıklamada, “Mayıs’tan itibaren güneş ışınlarının çok güçlü hale gelmesiyle algler, güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerden oluşan bir kalkan oluşturur. Bu dönem, çoğaldıkları zamana denk gelerek zirvelerde gerçeküstü manzaralar sunuyor” ifadelerini kullandı.
"KIRMIZI KAR BUZULLARIN ERİMESİNİ HIZLANDIRIYOR"
Yaşanan bu durumun son yıllarda endişe verici şekilde artmasının sebebinin, alglerin beslendiği atmosferdeki karbondioksitin artışı olabileceği konuşulurken, mikroalglerin kar erimesini hızlandırdığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Direktör Marechal, “Ne yazık ki, kırmızı renk karın albedo etkisini ortadan kaldırarak buzulların erimesini kolaylaştırıyor. Bu durum, güneş ışınlarını daha az yansıtır, ısınır ve daha hızlı erir” dedi.
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