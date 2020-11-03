Alparslan Kuytul'a beraat kararı
Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçlamalarıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası"yla yargılanan 2 vakıf yöneticisinin yargılandığı davada sanıkların beraatine karar verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Alparslan Kuytul, Gökhan Y. ile Mahfuz Ç. ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Alparslan Kuytul savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan "terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olmaması gözetilerek" beraatine karar verdi. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasından ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraati kararlaştırıldı.
Heyet, diğer sanıklar Mahfuz Ç. ve Gökhan Y'nin de haklarındaki suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.
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