Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı

Süper Lig ekibi Göztepe, milli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için Türkiye A Milli Futbol Takımı için davet aldığı telefon konuşmasının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 20:36
Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı
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Kulüp binasına giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiğini öğrenen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı görüntüler sarı kırmızılı takımın sosyal medyasından paylaşıldı.

Alpaslan Öztürk'ün haberi aldığı an yaşadığı sevinç sosyal medyada günün en çok konuşulan görünütlerinden oldu.

İşta o anlar...


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