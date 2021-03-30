Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı

30 Mart 2021 Salı, 20:36

Kulüp binasına giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiğini öğrenen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı görüntüler sarı kırmızılı takımın sosyal medyasından paylaşıldı.

Alpaslan Öztürk'ün haberi aldığı an yaşadığı sevinç sosyal medyada günün en çok konuşulan görünütlerinden oldu.

İşta o anlar...