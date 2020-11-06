Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.
Haber Global ekranlarındaki '40' isimli programda 5 Kasım Perşembe akşamı HDP Eski Diyarbakır Milletvekili, araştırmacı yazar Altan Tan’ı konuk edildi.
Tan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, “Selahattin Demirtaş’ın üzerini kim çizdi” sorusuna, “Buna cevap vermesi gereken kişi Sn. Selahattin Demirtaş’ın kendisidir. Niye? Benim onun adına bir şeyler söylemem siyaseten doğru değil. Ama bir şeyler anlatayım: Türkiye aynı dönemlerde, yani Sn. Selahattin Demirtaş’ın istifa ettiği dönemlerde peşpeşe belli istifalar yaşadı. Mesela İBB Başkanı Sn. Kadir Topbaş istifa etti, Melih Gökçek istifa etti, Balıkesir BB istifa etti, ederken de hüngür hüngür ağladı. Ben Sn. Demirtaş’ın da istifasını bu şekilde yorumladım. Ama kendisi bu işin esasıyla ilgili bir şey söylemediği müddetçe, ondan ilerisini söylemek bize düşmez. Doğru bir şey değil” diyerek yanıt verdi.
Tan'ın programda, Demirtaş hakkında, “Sn. Demirtaş istifa ettikten sonra partideki en yakın arkadaşların şoförü ve danışmanının da görevlerine son verildi. Bunları da açıklamak kendine düşer, veyahut da açıklamaz. Benim kendi yorumum bunu isteyerek yapmadığı” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
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