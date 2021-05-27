Altay Bayındır Azerbeycan maçında sakatlandı
Türkiye ile Azerbeycan arasında oynanan dostluk maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın durumu belirsizliği koruyor.
A Milli Takım'ın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında Altay Bayındır, karşılaşmada sakatlık yaşadı.
73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, yerini Gökhan Akkan'a bıraktı.
23 yaşındaki oyuncu A Milli Takım kariyerinde ilk kez formayı bu maçta giymişti.
Altay Bayındır'ın ardından ayak bileğine darbe alan Halil Akbunar yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
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