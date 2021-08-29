Altay-Fenerbahçe maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Altay, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Süper Lig'de 2 galibiyetle başlayan Altay ve Fenerbahçe, bugün İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşak Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcıları ise Serkan Çimen ve Mustafa Sönmez olacak.
21.45'te başlayacak maç beIN Sports 1'de yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Altay karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın durumunda ise gelişme gözlendi. İrfan ve Novak'ın oynaması zor görünse de durumları maç saati belli olacak.
İKİ TAKIM 83. KEZ KARŞILAŞACAK
Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe yarın ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak.
Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.
İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetleri elde etti.
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