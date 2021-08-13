Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti

Süper Lig temsilcisi Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi kadrosun kattı.

AA
13 Ağustos 2021 Cuma, 08:00
Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Altay, İranlı savunma oyuncusu Mohammad Naderi'yi kadrosuna kattı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Naderi ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Naderi, son olarak ülkesinin İstiklal takımında yer alıyordu.



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