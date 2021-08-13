Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi transfer etti
Süper Lig temsilcisi Altay, İranlı Mohammad Naderi'yi kadrosun kattı.
Süper Lig ekiplerinden Altay, İranlı savunma oyuncusu Mohammad Naderi'yi kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Naderi ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Naderi, son olarak ülkesinin İstiklal takımında yer alıyordu.
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