Altay, Kayserispor'u farklı mağlup etti

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:40

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, ligin ilk karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Altay, 8. dakikada skor üstünlüğünü sağladı. İbrahim Akdağ'ın kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, kazandığı topu Bamba’ya aktardı ve 26 yaşındaki oyuncu takımının maçtaki ilk golünü kaydetti.

İlk golün ardından etkili oyununu sürdüren Altay’da Bamba, 10. dakikada topu bir kez daha ağlara gönderdi. Golün ardından VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Suat Arslanboğa, Bamba’nın Kolovetsios’a faul yaptığını tespit etti. Bu kararın ardından Altay’ın attığı ikinci gol iptal edildi.

24. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü.

Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Maçın ilk golünü kaydeden Bamba, ilk yarının uzatma bölümünde sağ kanattan Cebrail’in yaptığı ortada şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve devreye İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle girildi.

ALTAY SKORU KORUDU

Maçın ikinci yarısına iki değişiklikle başlayan Kayserispor, farkı azaltmaya çalışsa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarıda iki gol kaydeden Bamba, ikinci yarıda girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

84. dakikada Attamah’ın ceza sahası yayından çektiği şutta Kayserispor farkı azaltmaya yaklaşsa da Mateusz Lis gole izin vermedi.

Normal sürenin bitimine 4 dakika kala savunma arkasına sarkan Cebrail’in şutu direkten dönse de ceza sahasına düşen topu Thaciano tamamladı ve skor 3-0’a geldi.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Altay, 18 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de yeni sezona galibiyetle başladı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski, İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)