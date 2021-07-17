Altay'da Marcio Mossoro'nun geleceği belirsiz
Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da Marcio Mossoro ile yolların ayrılamamış olması, kulübü sıkıntıya soktu.
Süper Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen Marcio Mossoro'nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen Brezilyalı futbolcu ile İzmir temsilcisi anlaşarak yolunu ayıramazsa, kulübü sıkıntılı bir süreç bekleyecek.
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Mossoro, geçen sezon 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da 16 maçta forma giyip, 3 asist yaptı. Sambacının sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması halinde özel antrenör eşliğinde çalışıp, yeni sezon için Altay'dan 450 bin Euro maaş almaya hak kazanacağı iddia edildi.
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