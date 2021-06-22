Altay'da Ozan Sol tamam, Sadık Çiftpınar sırada
Altay Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ozan Sol'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.
Altay geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1'inci Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların U19 takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. İzmir temsilcisinin genç ekibi, TFF 1'inci lig kulüplerinin yer aldığı U19 Ligi'nde son sıraya demir attı. Altay U19 Takımı, oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlup alarak 9 puanla 18'inci oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Altay'da pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.
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