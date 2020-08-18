Altaylı Cenk Özkaçar resmen Lyon'da
Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Avro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Avro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1'inci Lig'in İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkaçar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için dün sabah Fransa'ya gitti. Bugün resmi sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper için Fransız ekibinden resmi açıklama yapıldı.
Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Altay Kulübü'ne bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Avro ödendi. Oyuncunun Lyon'da görev aldığı süre boyunca şartlara bağlı olarak Altay'a ek olarak maksimum 1.5 milyon Avro daha ödenecek. Ayrıca oyuncunun gelecekte satılması halinde ise bonservis bedelinin yüzde 10'luk kar payını da Altay Kulübü alacak.
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