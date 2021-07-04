Altaylı, Erdoğan'ın 'ücretli aşı' ısrarını yazdı: O iddianın hedefi biz değiliz

04 Temmuz 2021 Pazar, 13:17

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerinde aşının ücretli olduğu iddiasını ısrarla dile getirmesini köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın Avrupa'da aşıların para karşılığı yapılmadığını bilmemesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Altaylı, "Ama Erdoğan şunu biliyor. Ondan başkasına inanmayan, onun söylediklerinden başkasına itibar etmeyen bir kitlesi var. Paraya aşı yapılıyor iddiasını onlara söylüyor Erdoğan. Ve o kitle bunun böyle olmadığını ne duyuyor ne biliyor" dedi.

Erdoğan, konuyla ilgili iddiasını son olarak "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi bu aşıları ücretle yapıyorlar. Bugün İngiltere 100, 150 sterlinle aşı yapıyor. Bizse ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya'ya gidiyorsun bakıyorsun 100, 150 avro. Ama bizde böyle bir şey yok." ifadeleriyle tekrar etmişti.

Altaylı'nın köşesinde kaleme aldığı, "Bizden iyi bilir" başlıklı ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerinde aşının para karşılığı yapıldığını iddiasını sürdürüyor.

Geçen hafta İngiliz hükümetinin aşıyı vatandaşlarına 100 pounda yaptığını söylüyordu.

Bu hafta damping yaparak bunu 50 pounda düşürdü ama listeye kara Avrupası’nı ekledi, fiyatı da 100 euro olarak açıkladı.

BBC ve bu ülkelerin sağlık kurumları “Hayır bizde aşı bedava. Para mara almıyoruz. Nerden çıkıyor tüm bunlar” diye bağırsalar da Erdoğan’ın “Para alıyorlar” ısrarı değişmiyor.

Yunanistan gibi bazı ülkelerin aşı olmak istemeyen gençleri aşıya ikna etmek için aşı olanlara 150 euro yani 1550 TL “harçlık” verdiğini ise hiç söylemiyor.

Peki Erdoğan bunları bilmiyor ve Avrupa’da aşıların parayla yapıldığına inanıyor olabilir mi!

Hiç zannetmiyorum.

Bilmemesi mümkün değil.

Ama Erdoğan şunu biliyor.

Ondan başkasına inanmayan, onun söylediklerinden başkasına itibar etmeyen bir kitlesi var.

Paraya aşı yapılıyor iddiasını onlara söylüyor Erdoğan.

Ve o kitle bunun böyle olmadığını ne duyuyor ne biliyor.

Onların tek haber kaynağı Erdoğan.

Başkasına kulak asmıyor.

Duysa da inanmıyor.

İnandırmaya kalkana da kızıyor.

Bu nedenle o iddianın hedefi biz değiliz.

Onlar."



