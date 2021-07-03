"100-150 Avro ile aşı yapıyorlar" diyen Erdoğan'a Almanya'dan yalanlama
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışmalara neden olan "Avrupa'da koronavirüs aşısı 100-150 Avro ile yapılıyor" açıklamasına Alman basını yanıt verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi bu aşıları ücretle yapıyorlar. Bugün İngiltere 100, 150 sterlinle aşı yapıyor. Bizse ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya'ya gidiyorsun bakıyorsun 100, 150 avro. Ama bizde böyle bir şey yok" açıklaması yapmıştı.
"Bize de nasihat ettiler, böyle olmaz belli bir bedel alın diye" ifadelerini kullanan Erdoğan, söz konusu ülkelerin Türkiye'de aşı yaptıranlardan para alınmasını nasihat ettiğini söylemişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine Alman basınında geniş yer verildi.
"ERDOĞAN‘DAN YANLIŞ AÇIKLAMA"
DW Türkçe'nin aktardığına göre, Frankfurter Rundschau gazetesi, "Erdoğan‘dan yanlış açıklama" başlığıyla yayımladığı haberde, Erdoğan'ın Almanya’nın aşıyı ücretli yaptığı şeklindeki sözlerinin Berlin’de şaşkınlığa neden olduğunu yazdı ve söz konusu sözlerin sosyal medyada da tepkiye neden olduğunu belirtti.
"HALKINI YANILTAN BİLGİLER VERDİ"
Der Westen adlı gazete ise Erdoğan’ın, "Doğru olmayan açıklamalarla halkını yanıltan bilgiler verdiğini" yazdı.
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