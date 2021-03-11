Altaylı'dan 'meyhaneye giden kadınlar öldürülüyor' diyen Akit yazarına çok sert tepki: Manyak herif!
Akit yazarının kadın cinayetlerini aklayan yazısını eleştiren Habertürk yazarı Altaylı, "meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü. Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Özge Özgüner / csgorselarsiv.org
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında kadınları hedef almıştı. Ali Karahasanoğlu tepki çeken yazısında, "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bu sözlere sert tepki geldi. 92 yaşındaki bir kadının kendi evinde cinsel saldırıya maruz bırakılarak öldürülmesini hatırlatan Altaylı, "Meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü.Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif! Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım.Sonra çok utanırsın." dedi.
Altaylı'nın yazısından o bölüm şöyle
Akit yazarına göre kadınların tecavüze uğramasının, öldürülmesinin nedeni çok basit.
Kadınların meyhaneye gitmesi.
Demek istediği şu.
Meyhaneleri kapatın kadınlar tecavüze uğramasın, öldürülmesin.
Bu cümlesi bile bu tiplerin ne kadar dayanaksız, ne kadar mesnetsiz salladıklarının göstergesi.
Ya zekaları yok ya da kendilerini okuyup dinleyenlerin bir zekaya sahip olmadığından eminler.
Yahu be adam.
Meyhaneler aylardır kapalı.
Corona bahanesi ile her yer açılsa bile meyhanelerin açılmasına zaten izin verilmiyor.
Ve meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü.
Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!
Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım.
Sonra çok utanırsın.
Tabii öyle bir hissiyata sahipsen! "
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama