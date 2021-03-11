Altaylı'dan 'meyhaneye giden kadınlar öldürülüyor' diyen Akit yazarına çok sert tepki: Manyak herif!

11 Mart 2021 Perşembe, 13:45

Fotoğraf: Özge Özgüner / csgorselarsiv.org

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında kadınları hedef almıştı. Ali Karahasanoğlu tepki çeken yazısında, "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bu sözlere sert tepki geldi. 92 yaşındaki bir kadının kendi evinde cinsel saldırıya maruz bırakılarak öldürülmesini hatırlatan Altaylı, "Meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü.Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif! Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım.Sonra çok utanırsın." dedi.

Altaylı'nın yazısından o bölüm şöyle

Akit yazarına göre kadınların tecavüze uğramasının, öldürülmesinin nedeni çok basit.

Kadınların meyhaneye gitmesi.

Demek istediği şu.

Meyhaneleri kapatın kadınlar tecavüze uğramasın, öldürülmesin.

Bu cümlesi bile bu tiplerin ne kadar dayanaksız, ne kadar mesnetsiz salladıklarının göstergesi.

Ya zekaları yok ya da kendilerini okuyup dinleyenlerin bir zekaya sahip olmadığından eminler.

Yahu be adam.

Meyhaneler aylardır kapalı.

Corona bahanesi ile her yer açılsa bile meyhanelerin açılmasına zaten izin verilmiyor.

Ve meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü.

Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!

Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım.

Sonra çok utanırsın.

Tabii öyle bir hissiyata sahipsen! "



