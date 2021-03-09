Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu kadınları hedef aldı
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında kadınları hedef aldı. Ali Karahasanoğlu tepki çeken yazısında, "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, tepki çeken bir yazı kaleme aldı.
Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan “Barda buluşanlar birbirini öldürüyor, suçu bize yıkıyorlar” başlıklı yazısında kadınları hedef aldı. Yeni Akit yazarı, “Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor... Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor” ifadelerini kullandı.
Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bir yandan 'bara giden kadın gider. Size ne?' diyor.
Sonra, onun öldürülmesini, 'bıyıklı'lara mal etmeye kalkıyor..
Oysa ölen de bardan çıkmış. Öldüren de bardan çıkmış. Hatta baktığınızda zaman, o bara gidip gelenlerin büyük çoğunluğu da bıyıklı bile değil..
Bunların çözüm tarzı, kadına karşı şiddeti önlemiyor, artırıyor..
Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor..
Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor.
Ama feministler, hatta onları da geçtik, LGBTİ’liler, pervasızca toplumun temel değerlerini sarsmaya devam ediyorlar..."
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