Altayspor'da 15 vaka

Altayspor'da 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz ve 6 personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 18:14
Altayspor'da 15 vaka
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Altay Spor Kulübü, dün yapılan koronavirüs testleri sonucunda 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelde test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığını ve gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.


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