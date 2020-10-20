Altayspor'da 15 vaka
Altayspor'da 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz ve 6 personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
Altay Spor Kulübü, dün yapılan koronavirüs testleri sonucunda 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelde test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığını ve gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.
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