Altın Ayı ödüllü Rumen Radu Jude ile makûs talihimiz

07 Mart 2021 Pazar, 03:46

Altın Ayı ödüllü Rumen yönetmenle sanal âlemde görüştük. “Talihsiz Düzüşme ya da Çılgın Porno” olarak çevirebileceğimiz şahane taşlaması “Bad Luck Banging or Loony Porn” üzerinden müstehcen olana bakışımızı, çöküşümüzün muhtemel nedenlerinden ikiyüzlülüğümüzü konuştuk.

DELİRMEK İYİDİR

“Tepetaklak gidişatımıza seyirci, öylesine tepkisiz bakıyoruz” diyor Rumen yönetmen Radu Jude. Gidişata dair haklı bir delirmişlikle zıvanadan çıkan filmiyle Altın Ayı ödülünü kazanmadan birkaç gün önce, zamane ruhuna uygun olarak yuvarlak masa söyleşisi için Zoom marifetiyle Budapeşte’deki evindeyiz. Pandemi nedeniyle ikiye bölünen ve ilki çevrimçi düzenlenen 71. Berlin Film Festivali’nde gösterildiği anda baş tacı edilen “Bad Luck Banging or Loony Porn”u konuşuyoruz.

Kocasıyla çektiği amatör porno kaydının internete sızmasıyla işini ve itibarını kurtarmaya çalışan bir öğretmenin yol hikâyesi bu. Bizim memleketle maalesef epey benzerlikler tespit ettiğimiz bir yol. “Talihsiz Düzüşme ya da Çılgın Porno” olarak çevirebileceğimiz filmin üzerinde uzun süredir çalıştığını anlatmaya başlamadan önce “Halimize bak, birbirimizi doğru dürüst göremeden sohbet etmeye çalışacağız” diyor. Haklı tabii ki. Geldiğimiz noktada, filmde de olduğu gibi maskelerle iletişim kurduğumuz tuhaf bir dünyadayız. Filmin ilk dakikalarında çarpan porno görüntülerin ardından öğretmenin peşinde Budapeşte sokaklarındayız. Sıradan karşılaşmalar, bizde de yaşanan gündelik rahatsız edici olaylar ve nafile bir kabullenmişlik.

TURNUSOL KÂĞIDI GİBİ

“Porno bahane, müstehcenliğine dair bu saçma sapan baskılayıcı görüşlerin, hararetli tartışmaların nereden kaynaklandığı anlamamız gerekiyor. Ne de olsa şiddete ve diğer abuk olaylara böyle yaklaşmıyoruz. Müstehcenlik de bunun turnusol kâğıdı” diyor.

Her şey gündelik haberle başlamış: “Romanya, Hollanda veya Almanya’dan sıradan insanların internete sızan porno kayıtları üzerine çevrimiçi tartışmalarının nasıl da alevlendiğini gördüm. Herkesin ahlaki derdi vardı ama cinsellik dışında etrafımızda olup bitene, yolsuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe, işgale böyle tepkili değiliz, bunu sorgulamak, meydan okumak istedim.”