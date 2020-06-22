Altın Çağ
Büyülü Gerçekçilik akımının yaşayan en önemli yazarlarından Michal Ajvaz’ın felsefi romanı Altın Çağ, düşsel bir serüven. Ajvaz, Altın Çağ’da bir Avrupalının Atlantik Okyanusu’ndaki tuhaf bir adada yaşadıklarını, “kitap içinde kitap” fikrini özgün bir şekilde işleyerek anlatıyor.
Büyülü Gerçekçilik akımının yaşayan en önemli yazarlarından Michal Ajvaz’ın felsefi romanı Altın Çağ, düşsel bir serüven. Ajvaz, Altın Çağ’da bir Avrupalının Atlantik Okyanusu’ndaki tuhaf bir adada yaşadıklarını, “kitap içinde kitap” fikrini özgün bir şekilde işleyerek anlatıyor.
Her adalının katkıda bulunduğu ve giderek dallanıp budaklanan, adeta canlı bir kitabın etrafında şekillenen bu fantastik seyahatnamede, gezgin anlatıcının öyküsü ile kitapta anlatılanlar birlikte inşa ediliyor.
Aynalar, labirentler, sudan duvarlar, taştan evler, düşlerin dünyasından gerçekliğe doğru süzülen akıntılar, yaşamın düğümlerinin çözüldüğü ve bütün dünyaların cevapsız bir soruya dönüştüğü bir yerde, bir kitapta birleşiyor. Her sayfanın altında ayrı bir evren, ayrı bir gerçek gizleniyor.
Altın Çağ / Michal Ajvaz / Çeviren: Sevda Deniz Karali / Çınar Yayınları / 392 s.
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