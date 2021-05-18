Altın daha da yükselecek mi? 'Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir'

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

İHA
18 Mayıs 2021 Salı, 09:33
Altın daha da yükselecek mi? 'Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir'
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Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altının gramının şuanda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.

Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.


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