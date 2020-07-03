Altın fiyatları bugün ne kadar?
Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…
Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun artması ve küresel salgın ana etken olarak gösteriliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390 lira oldu. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 3 TEMMUZ
Çeyrek Altın: 641 Lira
Gram Altın: 390 Lira
Yarım Altın: bin 281 Lira
Cumhuriyet Altın: 2 bin 552 Lira
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
Video Haberler
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
- Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanı yanıtladı