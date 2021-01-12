Altın fiyatları ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.969,00 lira oldu.

AA
12 Ocak 2021 Salı, 12:53
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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