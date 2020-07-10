Altın fiyatları nereye koşuyor? İşte uzmanların tahminleri

10 Temmuz 2020 Cuma, 11:04

Altın fiyatları, koronavirüs vaka sayısındaki artışa ilişkin endişelerin güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artırması ile birlikte ons başına 1,800 dolar seviyesinin üzerinde tutundu ve yükselişini beşinci haftaya taşımaya yöneldi.

ABD'de virüs salgını, günlük vaka sayısının ilk kez 60 bin seviyesini aşması ve Florida ve Kaliforniya'da hayatını kaybedenlerin sayısının rekor seviyelere tırmanması ile birlikte azalma işaretleri göstermiyor. Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, pandeminin ekonomik etkilerine ilişkin endişelere bağlı olarak düşen ABD hisse senetlerinin izleyerek aşağı yönde hareket etti.

Altın yatırımcıları, ABD'de daha az sayıda kişinin işsizlik maaşı başvurularından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu gösteren verinin ardından, ABD bankaları arasında en fazla çalışana sahip Wells Fargo & Co.'nun bu yıl binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanması ile birlikte, ABD işgücü piyasasının sağlığına ilişkin karışık işaretleri takip ediyor.

Spot altın fazla değişmeyerek Singapur saati ile 08:59'da ons başına 1,802.91 dolarda kaldı. Fiyatlar bu hafta başında 1,818.02 dolar ile 2011'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Metal bu hafta yüzde 1.5 prim yaptı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yatay seyrederken, platin ve paladyum yüzde 0.3 değer kaybetti.

Australia & New Zealand Banking Group Ltd., hazırladığı notta, "Yatırımcılar, fiyatların baskı altında kaldığını gördükleri 1,800 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasının ardından kârlarını realize etti. ABD dolarındaki yükseliş de piyasa beklentileri üzerinde baskı oluşturdu," dedi ve "Halen Covid-19 vakalarından dolayı artan makroekonomik riskler ve bol likiditeden dolayı düşüşler sınırlı kalıyor" şeklinde görüş bildirdi.

9 YILIN ZİRVESİ

ÜNLÜ & Co DAHA Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol ise, altının ons fiyatının 9 yılın zirvesini gördüğünü belirterek, 1.820 doların bir direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Akyol, “Koronavirüs vakalarındaki artışın yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltmesi ons altının Kasım 2011’den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine yükselmesini sağladı. Mevcut durumda ana hedef kapanış bazında zirve olan 1.882 dolar olarak gözüküyor. Ancak Kasım 2018’de başlayan ve bugüne kadar devam eden ana trendde 1.820 dolar bir direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik açıdan bu bölgede zorlanılması muhtemel. Buna karşın virüs endişesinin devam etmesi durumunda altının önemli bir baskı hissetmesini beklememek gerekir” dedi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, yılın başından bu yana, altın destekli borsa fonlarının (ETF’ler) 2009’daki rekorları aştığını belirterek, “Yatırımcılar, ekonomileri neredeyse tüm dünyada durma noktasına getiren koronavirüs pandemisinin etkisiyle güvenli liman altına döndü. Merkez bankalarının ve hükümetlerin büyük miktarlarda desteğiyle ve küresel düşük faiz ortamı da altını destekliyor. ABD eyaletlerinde rekor sayıda koronavirüs vaka sayısı ve ölümler artıyor ve bu durumun hali hazırdaki ekonomik toparlanmayı sekteye uğratmasından endişe ediliyor. Altın, yukarı kanalda işlem görüyor. Kanalın üst sınırı 1.817’dir. Kısa vadede bu dirençten bir düzeltme görebiliriz ancak ana eğilim 1.783 üzerinde yukarı doğrudur” diye konuştu.