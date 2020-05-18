Altın fiyatları sekiz yılın zirvesinde

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:54





ABD stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.



Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.05 artışla 33.74 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.51 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 30.90 dolara yükseldi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 3.92 artışla 17.30 dolar,



- altın, yüzde 1.08 artışla 1,762.09 dolar,



- bakır, yüzde 1.80 düşüşle 5,185.50 dolar,



- platin, yüzde 2.05 artışla 809.60 dolar,



- paladyum yüzde 5.22 artışla 1,975.78 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 640 liraya, Cumhuriyet altını da 2,552 liraya yükseldi.



