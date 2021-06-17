Altın fiyatları 'tepetaklak' oldu
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.
Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 8 Ocak'tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşle 1,809 dolara kadar indikten sonra, 1,810 doların üzerine toparlandı.
GRAM ALTIN
Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 504 TL’ye kadar geriledi.
Çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.
BASKI YARATTI
Altın, Fed’in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle 8 Ocak’tan sonraki en büyük günlük kaybını yaşadı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin yükselmesiyle sınırlı kayıp yaşadı.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Video Haberler
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Peker'den Azerbaycan mesajları
- Zirve çatlak yarattı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var