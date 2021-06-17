Altın fiyatları 'tepetaklak' oldu

17 Haziran 2021 Perşembe, 10:18

Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 8 Ocak'tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşle 1,809 dolara kadar indikten sonra, 1,810 doların üzerine toparlandı.

GRAM ALTIN

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 504 TL’ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.

BASKI YARATTI

Altın, Fed’in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle 8 Ocak’tan sonraki en büyük günlük kaybını yaşadı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin yükselmesiyle sınırlı kayıp yaşadı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.